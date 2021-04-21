На Кубани холодильник насмерть придавил 94-летнего ветерана войны

Свой 94-й день рождения ветеран отметил 27 февраля в кругу семьи.

Холодильник насмерть придавил 94-летнего жителя Ейска. Как удалось узнать «КП» - Кубань», несчастный случай произошел в квартире многоэтажки, где проживал ветеран Великой Отечественной войны Алексей Матвеевич Шарунов.

Пожилой мужчина готовил себе обед на кухне. В какой-то момент, видимо, ветеран почувствовал недомогание и, падая, потянул на себя холодильник. Тяжелая техника рухнула на хозяина. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Алексей Матвеевич проходил службу в запасном стрелковом полку. Он награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг». Свой 94-й день рождения он отметил 27 февраля в кругу семьи.

Именно родные и обнаружили тело пожилого мужчины, о чем сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже осмотрели место происшествия. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким ветерана.