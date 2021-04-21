В Новороссийске квартиранты продали жилье хозяина за 2 млн рублей

Дело направлено в суд

Двое приезжих из других районов края сняли квартиру в Новороссийске. Мужчина 30 лет и девушка 21 года подделали паспорта и документы на квартиру, и выставили однушку на Авито. Покупатель нашелся быстро. Пара продала арендуемое жилье за 2 млн рублей и съехала. Когда выяснилось, что квартиранты – мошенники, их объявили в розыск.

- При оформлении права собственности на квартиру установлено, что предоставленные документы являются подложными. Девушку осудили, ее освободили условно-досрочно. А мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УВД Новороссийска.

Дело передано в суд.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани женщину, выходившую замуж ради квартиры, подозревают в самом страшном. Прокуратура Краснодарского края проверяет ее на причастность к внезапной гибели своих супругов.