В Краснодаре 21 апреля согласованных акций и шествий не запланировано

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В администрации Краснодара сообщили, что 21 апреля в городе не планировалось проводить акции и шествия.

- В администрацию в установленные законом сроки не поступало уведомлений на согласование массовых политических акций на среду, 21 апреля. Любые другие публичные мероприятия считаются несанкционированными, - сообщается на официальном сайте мэрии.

Также специалисты напомнили, что за организацию и участие в несанкционированных акциях предусмотрена административная ответственность. Гражданам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам – до 30 тысяч рублей, а юрлицам – до 100 тысяч рублей. Также предусмотрена ответственность за вовлечение в митинги несовершеннолетних.

При этом в ГУ МВД России по региону добавили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку.

Напомним, что в Краснодаре и крае продолжают действовать ограничительные меры, действует масочный режим. А режим повышенной готовности продлен до 1 мая.