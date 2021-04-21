На Кубани МТС начала выдавать интернет-заказы PickPoint

МТС вместе с провайдером логистических услуг PickPoint запускает совместный проект. В нём уже участвует Краснодар, Сочи, Новороссийск, Апшеронск и Лабинск.

Посетители салонов МТС теперь смогут быстро и удобно получать заказы. Услуга станет доступна покупателям любого российского или зарубежного интернет-магазина, который является партнером PickPoint. В проекте зарегистрировано более 10 000 участников. Ожидается, что уже в первый год программа привлечёт в салоны МТС до пяти процентов дополнительного трафика покупателей. А затем партнеры решат вопрос масштабирования сети пунктов выдачи.