Население Краснодарской агломерации вырастет почти в два раза к 2040 году

В основном в Краснодар едут жить молодые семьи с детьми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Численность Краснодарской агломерации вырастет до 3,2 миллионов человек к 2040 году. На сегодняшний день в районе проживает около1,3 миллиона человек. Об этом журналистам рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

В краевой столице вот уже десять лет отмечается большой рост миграции. Люди переезжают в столицу Кубани из соседних городов и других регионов России. Отметим, что в прошлом году мэрия приняла новый генплан, который составили с учетом прироста населения.

- По самой оптимистичной оценке агломерации (а это Северский, Динской и Красноармейский район и город Горячий Ключ) численность к 2040 году вырастет до 3,2 миллионов. А сам Краснодар к этому времени, а может и быстрее, дойдет до 2,2 миллионов, - отметил Первышов.

Также мэр города уточнил, что власти решили развивать Краснодар как агломерацию из-за большого притока людей из соседних муниципалитетов. В основном, по словам Первышова, в город едут молодые и перспективные семьи с детьми.