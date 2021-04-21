17 чиновников из Темрюка скрыли 1 миллион доходов

Всех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Прокуратура Темрюкского района провела проверку в районной администрации и выявила 17 нарушителей антикоррупционного законодательства. Чиновники скрыли 1 миллион рублей доходов, три дома и одну машину. Так они пытались оставить налоговые деньги при себе.
- В связи с выявленными нарушениями прокурор района главе муниципального образования Темрюкский район внес представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Всех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.