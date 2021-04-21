Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 апреля выросло на 100

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 20 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 100 человек, накануне было зафиксировано 99 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Выселковский район, здесь выявили 28, 13 и восемь человек. Семь человек с коронавирусом выявили в Лабинском районе, по пять – в Мостовском и Брюховецком, по четыре жителя заболели в Кореновском и Тимашевском районах.

- По три человека попали в госпитали в Динском и Кущевском. По два человека заразились в Анапе, Усть-Лабинском, Щербиновском, Гулькевичском, Павловском районах. Единичные случаи зафиксированы в Новороссийске, Туапсинском, Ейском, Кавказском, Курганинском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Темрюкском, Тбилисском, Крымском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших за сутки выявили двое детей. В стационаре с COVID -19 продолжают лечение 1299 человек. На дому – 1502 жителя.