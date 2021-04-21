Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 апреля 2021 12:30

Жителей Кубани освободили от сдачи ПЦР-теста по прибытию из Абхазии

Такое правило распространяется для всех приезжающих по краткосрочным делам
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий
Другим туристам нужно отправлять результаты теста на сайт госуслуг

Другим туристам нужно отправлять результаты теста на сайт госуслуг

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Жителям Краснодарского края не нужно сдавать ПЦР-тесты на ковид по прибытию обратно в Россию. Об этом стало известно из заявления Роспотребнадзора.

- Заполнять анкету и проходить тестирование не нужно гражданам России, зарегистрированным в Краснодарском крае и посетившим Абхазию и гражданам, проживающим в Абхазии, которые приезжают на работу, учебу или по другим краткосрочным делам, - сообщается на сайте ведомства.

При этом гражданам России с другой регистрацией, которые были в Абхазии как туристы, нужно заполнять анкеты и загружать результаты исследований на сайт госуслуг.