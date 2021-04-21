Жителей Кубани освободили от сдачи ПЦР-теста по прибытию из Абхазии

Другим туристам нужно отправлять результаты теста на сайт госуслуг Фото: Владимир ВОРСОБИН

Жителям Краснодарского края не нужно сдавать ПЦР-тесты на ковид по прибытию обратно в Россию. Об этом стало известно из заявления Роспотребнадзора.

- Заполнять анкету и проходить тестирование не нужно гражданам России, зарегистрированным в Краснодарском крае и посетившим Абхазию и гражданам, проживающим в Абхазии, которые приезжают на работу, учебу или по другим краткосрочным делам, - сообщается на сайте ведомства.

При этом гражданам России с другой регистрацией, которые были в Абхазии как туристы, нужно заполнять анкеты и загружать результаты исследований на сайт госуслуг.