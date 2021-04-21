LADA Vesta сбила мопедиста без прав в Сочи

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 20 апреля около десяти часов утра на улице горького. Там 29-летний парень за рулем LADA Vesta не уступил дорогу 24-летнемму мопедисту без прав.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- В результате происшествия водитель мопеда с травмами был госпитализирован, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.