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Общество21 апреля 2021 12:44

LADA Vesta сбила мопедиста без прав в Сочи

24-летний парень был госпитализирован
София ФОМЕНКО
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 20 апреля около десяти часов утра на улице горького. Там 29-летний парень за рулем LADA Vesta не уступил дорогу 24-летнемму мопедисту без прав.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- В результате происшествия водитель мопеда с травмами был госпитализирован, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.