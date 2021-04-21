Концертный зал «Фестивальный» в Сочи откроют уже к майским праздникам

Концертный зал в Сочи

Совсем скоро в Сочи заново откроется концертный зал «Фестивальный». Подрядчики обещают закончить ремонт уже к майским праздникам. Ход исполнения работ проверила заместитель города Елена Канюк.

— Концертный зал «Фестивальный» считается одной из визитных карточек курорта. Это место с уникальной акустикой является неотделимой частью культурной жизни Сочи. В этом году здесь запланировано большое количество концертов и фестивалей. Все они пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора, — сказала чиновница.

Сейчас в зале устанавливают сцену и занимаются обслуживанием внешних экранов. Альпинисты проверяют безопасность плитки, которая больше всего подвержена повреждениям из-за климатических условий.

График различных артистов уже расписан до сентября, а в некоторые дни будут вести по два концерта. Отметим, что «Фестивальный» имеет 15 гримерок. В некоторых из них завершаются отделочные работы.