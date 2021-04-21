В Краснодарском крае закончился сезон дождей

Затем с воскресенья по понедельник снова пройдут дожди Фото: София ФОМЕНКО

После долгого сезона дождей в Краснодарском крае наконец-то вышло солнце. По сообщению синоптиков, 21, 22 и 23 апреля в крае ожидается солнечная погода с небольшой облачностью. При этом столбик термометра будет держаться на уровне 18 градусов тепла, а днем местами порывы ветра достигнут 12-14 м/с.

Однако затем с воскресенья по понедельник в регионе снова пройдут сильные ливни. При этом столбик термометра будет держаться на уровне 18 градусов тепла, а днем местами порывы ветра достигнут 12-14 м/с.

На Черноморском побережье переменная облачность. Ночью и утром местами может быть кратковременный дождь; на участке от Джубги до Магри местами гроза, вечером сильный дождь. Температура воздуха ночью 8 - 13°С, днем 13 - 18°.