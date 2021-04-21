На Кубани прививку от коронавируса сделали почти 345 тысяч человек

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о вакцинации в Краснодарском крае.

– Сейчас край получил около 470 тысяч доз вакцины против коронавируса. Мы постарались создать для желающих привиться максимально комфортные условия. По всему региону есть 239 пунктов вакцинации – они открыты как в поликлиниках крупных городов, так и в фельдшерско-акушерских пунктах в небольших поселениях. Первую прививку уже сделали почти 345 тысяч человек. Половина из них – это жители края старше 60 лет, – сказал губернатор.

Отметим, что прививочная компания стала одной из главных тем послания президента Владимира Путина. Глава России призвал граждан сделать прививку, чтобы уже к осени в стране появился коллективный иммунитет.

Также глава государства отметил, что стране необходим четкий план действий по восстановлению здоровья жителей.