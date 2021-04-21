Финансирование детской оздоровительной компании Кубани составит 2,3 миллиарда рублей

Губернатор края отметил, что в работе детских лагерей Кубани Роспотребнадзор уже снял ряд ограничений Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2021 году финансирование детской оздоровительной кампании в Краснодарском крае составит почти 2,3 миллиардов рублей. Об этом стало известно 21 апреля на ежегодном Послании Федеральному Собранию.

Кроме того, президент предложил возвращать 50% стоимости детских путевок в летние лагеря.

– Мы должны уделять особое внимание здоровью наших детей, ведь именно в детстве здоровье закладывается на многие годы. Отдых детей нужно сделать максимально доступным, поэтому в этой связи предлагаю в этом году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь, – сказал Путин.

Губернатор края ответил, что в работе детских лагерей Кубани Роспотребнадзор уже снял ряд ограничений.

– В 2021 году детям как никогда нужен будет отдых и укрепление здоровья после ограничений коронавируса. Кубань обладает всеми возможносятми – унас и горы, и море, и лесной фонд. А возврат в 50% цен от путевок станет дополнительной поддержкой для семей, - отметил Кондратьев.