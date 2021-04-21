С начала года в краснодарском энергорайоне пресекли 100 хищений электричества

Фото предоставлено компанией "Россети Кубань"

В первом квартале 2021 года специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» выявили более 100 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на территории Краснодара и пяти прилегающих районов Краснодарского края и Республики Адыгея. Ущерб, нанесенный энергокомпании и энергосистемам регионов, превысил 15,7 млн рублей.

По всем фактам составлены соответствующие акты. Проводится претензионно-исковая работа по взысканию стоимости бездоговорного потребления электроэнергии в судебном порядке.

В целях пресечения незаконного потребления электроэнергии специалисты Краснодарских электросетей реализуют целый комплекс организационных и технических мероприятий, среди которых регулярные рейды, плановые и внеплановые проверки приборов учета, установка антимагнитных пломб, автоматизация учета электроэнергии и другие.

– Незаконное потребление электроэнергии приводит к неконтролируемой нагрузке на сеть, что становится причиной существенного снижения надежности электроснабжения потребителей, – обратил внимание заместитель директора по реализации и развитию услуг Краснодарских электросетей Дмитрий Головенко. – От этого страдают добросовестные потребители. Кроме того, самовольное присоединение влечет за собой риск для жизни и здоровья, так как зачастую выполняется с грубейшими нарушениями техники безопасности

Краснодарские электросети напоминают: неучтенное потребление влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. При крупных размерах хищения электроэнергии потребитель несет уголовную ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3-х лет.

Сообщить о хищении электроэнергии и вмешательстве в систему электроснабжения можно по телефону контакт-центра «Россети Кубань» 8-800-220-0-220, с помощью формы обратной связи на сайте сетевой компании или на портале «Светлая страна».