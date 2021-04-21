80-летний мужчина застрял в машине после ДТП в Сочи

Фото: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Авария случилась 20 апреля на улице Авиационной города Сочи. Там столкнулись два автомобиля – Peugeot и Нива. Один из водителей получил небольшие ушибы, а вот другой – 80-летний, застрял в автомобиле. Свидетели вызвали на место спасателей, которые оперативно деблокировали пенсионера и передали сотрудникам скорой помощи.

- Прибыв на место ЧП, спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России обесточили транспортные средства при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и деблокировали из салона 80-летнего водителя, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.