Полицейские из Ейска написали коллективный рапорт на начальника

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Полицейские из Ейска пожаловались в ГУ МВД России на своего босса. Речь о 62-летнем полковнике полиции Николае Миненко. Подчиненные обвиняют начальника в коррупции и в самоуправстве: «в стенах ОМВД процветает беззаконие со стороны руководящего состава по отношению к подчиненным».

Правоохранители раскрыли «все карты» перед вышестоящими органами. Они рассказали, что полковник покрывал кафе «Метелица», сеть магазинов «Глобус» и даже казино, которые, по сообщениям подчиненных, платят дань за то, чтобы бесчинствовать в районе.

Фото: "Подслушано в Ейске"