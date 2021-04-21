Мэр Краснодара предложил ввести сбор за неэкологичную упаковку товаров

Деньги могут направляться не в федеральный бюджет, а в сам муниципалитет, который нуждается в очищении Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Сегодня президент России зачитал свое Послание Федеральному собранию, после которого власти разных регионов начали активно пушить новые предложения. Мэр Краснодара рассказал в своем тг-канале о том, что для него одной из важных тем стало принятие закона о расширенной ответственности производителей упаковки товаров. В чем суть – каждая единица упаковки станет дороже из-за процента на экологический платеж. Деньги от приобретения пластика будут отправлять на оздоровление окружающей среды.

Глава Краснодара проанализировал закон, и предложил свою систему. Уравнительную.

- Анализируя ситуацию на уровне городаа, я пришёл к выводу, что дифференцированная тарификация за упаковку может быть внедрена на уровне продажи товара в магазине. Сейчас на всей территории страны существует уравнительная система, тариф не зависит от объёма производимого мусора. Однако это количество прямо связано с уровнем потребления - не секрет, что сейчас основную часть бытового мусора составляет именно упаковка, - отметил мэр.

Первышов добавил, что есть большая разница между бабушкой, которая использует один пакет несколько раз, и теми, кто постоянно приобретает гораздо большее количество товаров в упаковке, приобретает новую технику. При этом норма накопления и тариф для пенсионеров и людей с более высоким достатком идентичны.

- Считаю, в этом есть определенная несправедливость, - пишет глава Краснодара.

Мэр отметил, что в цену товара должны входить проценты и отчисления на утилизацию мусора. При этом деньги могут направляться не в федеральный бюджет, а именно в тот муниципалитет, где хранится или перерабатывается мусор. Тогда это будут целевые средства для улучшения экологии определенного района.