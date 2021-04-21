На Кубани утвердили единые рекомендации для пляжей

Оборудовать пляжи для бизнеса выгодно, но это может привезти к неоправданному росту тарифов Фото: Виталий КАРНАУХ

Министерство курортов и туризма Краснодарского края утвердило список рекомендаций к организации пляжного отдыха. Официальный документ опубликовали на сайте администрации края.

Согласно рекомендациям, пляжи должны быть оборудованы подъездными путями для машин и автобусов, иметь удобные пешеходные переходы и спуски к пляжу. Кроме того, в шаговой доступности (не более 1000 метров) советуют сделать бесплатную парковку.

- В береговой зоне 40% территории отдается зоне отдыха, 8% — зоне обслуживания, 10%- спортивной и 7% -детской. Также 30% составляет зона озеленения, - отмечается в документе.

Что касаемо архитектурного облика, учредителям и владельцам пляжей рекомендуют соблюдать единый стиль. В том числе и в цветовом наполнении. Такие же требования относятся и к формированию общественных пространств, архитектурной подсветке и подбору мебели.

На городских пляжах должны стоять душевые (1 на 40 человек), кабинки для переодевания (1 на 50 человек) и туалеты (1 на 75 мет). Теневые навесы должны составлять не более 30-40% площади пляжа.

Кроме того, рекомендации есть и к внешнему виду персонала. Бейсболка, футболка-полo, шорты (юбка) и легкая закрытая обувь – стандартный набор одежды для работника бюджетного пляжа.