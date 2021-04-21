Часть дороги обрушилась в Туапсинском районе

Фото: "Туапсинские вести"

В Георгиевском и Октябрьском сельских поселениях Туапсинского района 21 апреля ввели режим ЧС. Это случилось из-за обвала дороги к селу Анастасиевка. Асфальт не выдержал продолжительных ливней.

- Разрушенной оказалась часть переезда через реку Пшенахо. Место ЧП огородили, организован реверс, выставили предупреждающие знаки, — сообщил начальник отдела по делам ГО и ЧС района Игорь Урбонавичус местной газете «Туапсинские вести».

Также режим ЧС ввели в горном Октябрьском поселении. Там есть опасность обрушения дороги вдоль русла реки по пути к селу Четвертая Гунайка. Сейчас на этой дороге движение осуществляется без ограничений, а специалисты круглосуточно следят за обстановкой.