В Краснодаре начали воплощать дорожный проект «7 улиц»

Задача новой инфраструктуры – отдавать приоритет пешеходам и общественному транспорту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки не должны стать символом Краснодара. Об этом неоднократно говорил мэр города Евгений Первышов. Обстановка на дорогах сейчас сложная - ежегодно в кубанской столице прибавляется 15-20 тысяч машин.

- В советские годы на 1000 человек приходилось 170-180 автомобилей, сейчас же - более 450. По этому показателю мы занимаем лидирующие позиции в России. Сложившаяся ситуация, а также узкая улично-дорожная сеть в центральной части города - это говорит нам о необходимости качественно менять наше понимание о городской мобильности, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. Для этого администрация города собирается реализовать ряд проектов, которые сделают комфортной жизнь краснодарцев.

- Задача новой структурной городской мобильности – отдавать приоритет пешеходам, движению общественного транспорта с безусловным его обновлением и движению средств индивидуальной мобильности, - уточняет Владимир Архипов. Идея, как говорят в департаменте транспорта Краснодара, не нова — в большинстве европейских городах приоритет отдан пешеходам, а не автомобилям. Это не только снижает число ДТП, но и качественно повысить уровень жизни, экологии.

Один из проектов «7 улиц» уже начали воплощать в жизнь. Согласно концепции на Пашковской, Карасунской, Чапаева, Рашпилевской, Красноармейской, Красной и Коммунаров акцент сделают на пешеходов и велосипедистов, а не на владельцев авто. В планах - сузить проезжую часть и расширить при этом тротуары. - Когда мы вместе со специалистами Высшей школы экономики и коллегами из департамента транспорта определяли, какие улицы можно сузить для проезда, пользовались транспортным моделированием, — сказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. - В итоге средняя скорость авто снизится не более чем на 13%, а у общественного транспорта, особенно трамваев, увеличится на 30%. Реализацию проекта начали с улицы Чапаева.

Изменения затронут промежуток от Рашпилевской до Красноармейской. С 5 мая останется доступной только одна полоса. Таким же образом движение организуют и в направлении от Рашпилевской до Красноармейской. А тем временем Коммунаров от Буденного до Ленина — на протяжении восьми кварталов — с 15 мая станет односторонней в разных направлениях.

- Сейчас ведется сбор необходимой документации для получения технических условий по реконструкции улицы Чапаева, - добавил Владимир Архипов. - До конца года проект будет полностью разработан с учетом всех внесенных изменений и пожеланий жителей и получит положительное заключение госэкспертизы.