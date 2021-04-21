33 новых трамвая ждет Краснодар

Апгрейд ждет не только муниципальный общественный транспорт, но и автобусы коммерческих перевозчиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если же речь идет о поездках, то безусловно ставку в мэрии делают на общественном транспорте. Чтобы люди отказывались от своих «ласточек», подвижный состав собираются обновить.

- В первую очередь, закупаем новые трамваи. В этом году планируется поставка 33 вагонов, большая часть из которых уже находится на территории Восточного трамвайного депо, - уточнил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. - И мы продолжаем сборку троллейбусов — все работы, как и прежде, ведутся на базе КТТУ.

Как отмечает Владимир Архипов, апгрейд ждет не только муниципальный общественный транспорт, но и автобусы коммерческих перевозчиков. Кроме того, обновят и остановочные комплексы в городе.