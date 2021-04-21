В Краснодаре большегрузы пустят в объезд города

В ближайшее время в администрации представят маршруты, по которым будет разрешено ездить грузовикам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одна проблема, которая оказывает серьезную нагрузку на дороги, - транзитный транспорт. Машины, которые порой едут с перегрузом, не только мешают движению, но и портят дорожное полотно.

- Тоннаж некоторых машин достигает 60, 80, а то и 100 тонн. Один такой транспорт, проезжающий по дороге, наносит такой же ущерб, как 40 тысяч автомобилей, - объясняет директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. Поэтому большегрузы пустят в объезд. Движение хотят ограничить в рамках проекта «Грузовой каркас». Его цель — уменьшить пробки и сохранить асфальт на дорогах.

- Мы разработали концепцию по ограничению въезда в город, в том числе в его центральную часть, - уточнил Владимир Архипов. - Кроме того, грузовой транспорт теперь не сможет передвигаться и по спальным районам.

В ближайшее время в администрации представят маршруты, по которым будет разрешено ездить грузовикам.