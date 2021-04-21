В мэрии Краснодара рассказали, почему в центре города невозможно построить новые дороги

Количество машин за последние 20 лет выросло в разы. Именно поэтому основную задачу перевозки пассажиров должен взять на себя общественный транспорт Фото: София ФОМЕНКО

Многие краснодарцы убеждены - чтобы решить проблему пробок, надо построить дороги. Развязки, мосты и дублеры разгрузят город. Но если в новых микрорайонах такие масштабные работы и возможны, то, например, на улице Красной представить это удается с трудом. Ведь сотни частных домов и многоэтажек, торговые центры и соцобъекты под ковш не пустишь.

- В центре мы с вами эти дороги не построим. Для этого нужно сносить жилые массивы, сносить частный сектор. Это очень дорого, - сказал председатель правления регионального объединения работодателей саморегулируемой организации «Союз транспортников Кубани» Иван Петров.

Людей, проживающих и пользующихся дорогами, с каждым годом растет. Количество машин за последние 20 лет выросло в разы. Именно поэтому основную задачу перевозки пассажиров должен взять на себя общественный транспорт.