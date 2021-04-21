Фото: sochi.ru.

В Сочи в День города Никас Сафронов представит свои новые картины. В городском художественном музее начнет работу персональная выставка заслуженного художника РФ,

В сочинском художественном музее начнет работу персональная выставка заслуженного художника РФ, академика Российской академии художеств профессора Никаса Сафронова «Ожившие полотна».

– На выставке в Сочи будет представлено более 100 живописных и графических работ различных периодов творчества маэстро. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаmvision, – сообщила заместитель главы города Сочи Елена Канюк.

Вице-мэр обратила внимание, что особым событием выставки станут живописные полотна, которые Никас Сафронов написал в период пандемии. Ранее они нигде не экспонировались.