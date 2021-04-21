Кондратьев: Инфраструктурные кредиты сделают жизнь кубанцев лучше

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сегодня, 21 апреля, президент России Владимир Путин заявил о своем намерении предоставить регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет. Он отметил, что федеральный бюджет готов делиться деньгами на развитие автомобильных дорог, транспортные обходы, обновление систем жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии.

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев высказал свое мнение по поводу такого типа субсидирования.

– Нагрузка на дороги, на коммунальную инфраструктуру за последние годы на Кубани выросла в разы. У нас огромный миграционный поток, вдобавок ко всему мы принимаем туристов уже не только летом, но и круглый год. Инфраструктурный кредит –поможет улучшить жизнь в каждом муниципалитете. В том числе это может помочь в решении проблем с водой и в Геленджике, и в Новороссийске. Мы сможем исполнить проекты, очередь которых наступила бы нескоро из-за больших цен, – отметил Кондратьев.

Также губернатор отметил, что сейчас в дорожной сфере края реализовываются несколько крупных проектов - строительство обхода Тимашевска и станицы Ленинградской, нового Яблоновского моста, а еще идет реконструкция трассы Краснодар – Ейск.

Губернатор отметил, что инфраструктурный кредит нужен краю для того, чтобы привести все трассы к современным требованиям безопасности.