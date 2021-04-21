Фото: sochi.ru.

В Сочи жителям представят идеи третьего этапа реконструкции набережной «Ривьера». На курорте завершено общественное обсуждение концепции проекта.

Исследование общественного мнения «Между мостами: переосмыслим набережную вместе» началось в начале весны. Это новый формат обсуждения - общегородская дискуссия. В городе создали рабочую группу, которая провела анкетирование горожан в соцсетях и сформировала модели основных групп интересов.

– Долгое время сочинцы получали уже готовые зеленые зоны. На самом деле, достаточно сложно найти золотую середину и учесть интересы разных групп жителей, – рассказал главный архитектор Сочи Антон Глушков. – После проведенных социологических исследований планировку территории, конечно же, доработают профессионалы.

Главное проектное предложение – не использовать четкое зонирование территории, а предложить интерактивные и творческие сценарии взаимодействия родителей и детей.

22 апреля в 17:00 в Доме архитектора на улице Воровского, 58, будут представлены все идеи, высказанные горожанами за время анкетирования. На обсуждение приглашаются все желающие.