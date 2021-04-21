Фото: sochi.ru.

В Сочи молодые активисты прошли стажировку у руководителей городской администрации. В День местного самоуправления в городе стартовала финальная часть проекта «Дай порулить». На день молодые управленцы стали «дублерами» руководителей мэрии. Они приняли участие в важных совещаниях, обсуждении проектов и выездных публичных мероприятиях.

К финалу конкурса по итогам предварительного голосования были допущены 45 самых активных участников. Это студенты, представители общественных и иных организаций, молодые предприниматели в возрасте от 16 до 35 лет.

Главным событием стала встреча с главой города Сочи Алексеем Копайгородским.

– Проект «Дай порулить» позволил выявить новые таланты среди сочинской молодежи. Его участники получили шанс задать правильный вектор или начать успешную профессиональную карьеру, - сообщил мэр Сочи. - Мне очень приятно видеть заинтересованность ребят в работе органов местного самоуправления.

По его словам, Сочи ждет большое развитие в ближайшие годы, модернизация инженерной инфраструктуры, строительство социальных объектов. Городу потребуются молодые специалисты.

"Дублером" мэра Сочи стал молодой предприниматель Владимир Денисенко.

Конкурс завершится 22 мая, самые активные его участники попадут в кадровый резерв города.