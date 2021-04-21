Мэр Краснодара рассказал, когда в городе появятся правила парковки самокатов и велосипедов

В Краснодаре создано 27 километров выделенных полос для велосипедов и самокатов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, когда в городе появятся выделенные полосы для самокатов и велосипедов.

- Сейчас мы активно занимаемся выделенкой для общественного транспорта, но в то же время при реконструкции и капремонте существующих дорог в городе стараемся учитывать и этот сегмент. Уже порядка 27 км велодорожек сделали, учитывали и полосы для самокатов, - рассказал в эфире радио "КП"-Краснодар" мэр города Евгений Первышов.

А чтобы упорядочить пункты размещения проката велосипедов и самокатов, планируется внесение изменений в решение городской Думы Краснодара в правила благоустройства.

- То есть будет запрет на бесконтрольное размещение велосипедов и самокатов вне специально отведенных для них местах, - отметил Евгений Первышов в эфире радио "КП"-Краснодар".