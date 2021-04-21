Недострой в парке на Затоне в Краснодаре может стать центром дополнительного дошкольного образования

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Недострой в парке 30-летия Победы может со временем стать центром детского дошкольного дополнительного образования. В прямом эфире программы "Городская среда" на радио "Комсомольская правда - Кубань" мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал этот вопрос радиослушателя.

Так называемый "Замок" построен частным инвестором на выкупленной в парке земле. После передела собственности строительство было заброшено. Тем не менее земля под зданием так и осталась в частной собственности. Сносить здание - очень дорогое занятие, отметил глава города.

- Мэрия пытается решить вопрос с отчуждением спорных земель, но пока эта проблема остается открытой. Администрация города планирует привлечь средства новых инвесторов и достроить здание, которое будет нести уже социальное значение для города. Заниматься сносом здания очень дорогое занятие. В нем планируют открыть центр детского дополнительного образования, - сказал Евгений Первышов.