В Краснодаре площадка для городских фестивалей может появиться на месте закрытого авторынка

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Освободившиеся земли в районе бывшего авторынка на улице Воронежской в Краснодаре планируют перепрофилировать в зону событийного городского туризма. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов в радиопередаче "Городская среда" на радио "Комсомольская Правда - Кубань".

- Здесь планируется разместить оборудованную площадку под мероприятия по типу таких популярных у горожан ивент-мероприятий как "Стереопикник" и "ГИК-Пикник", которые прекратили свою деятельность в условиях пандемии. Мы планируем возвести сцену, площадки под развлекательную инфраструктуру и построить новую открытую автомобильную парковку. Но есть и "необжитые" территории рядом с парком "Солнечный остров", - сообщил глава города.

Евгений Первышов отметил, что в администрацию приходит много предложений по созданию на территории "Солнечного острова"исторического поселения по типу "Атамань".

- Такой вопрос обсуждается с казачьим отделом города и гражданами, - сказал в прямом эфире глава города.