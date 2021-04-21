Руководитель медиахолдинга «Новое телевидение Кубани» Александр Палазов покинул пост

Фото: из архива «Кубань 24»

Глава ГУП КК «Телерадиокомпания «Новое телевидение Кубани», которое включает в себя телеканал и интернет-портал «Кубань 24», «Первое радио Кубани», покинул пост по собственному желанию.

На этой должности Александр Палазов проработал с февраля 2017 года.

Журналисты медиахолдинга под его руководством неоднократно побеждали в российских и региональных профессиональных конкурсах. А главный телеканал Кубани с 2019 года получил возможность вещания на федеральном канале «Общественное телевидение России» (ОТР).

Исполнять обязанности директора пока будет первый заместитель и главный редактор «НТК» Элина Касабова.