В Краснодаре на Startup Tour 2021 выберут лучший инновационный стартап

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре проходит Startup Tour 2021. Организаторы этого известного в стране IT-проекта нацелены на то, чтобы найти в регионах талантливых стартаперов и внедрить культуру технопредпринимательства.

- На конкурс в этом году было подано около 100 заявок, половина из них прислали кубанские инноваторы. Из этого числа жюри отобрало 15 работ. Их авторы - из Москвы, Краснодара, Перми, Самары, Симферополя, - сообщает пресс-служба администрации города.

В итоге будут выбраны три финалиста, которые уже поедут покорять стартап-конференцию России и СНГ Startup Village 2021. Победитель получит 300 тыс. рублей на воплощение своей идеи.

На Startup Tour в Краснодаре технологическим предпринимателям организуют образовательные сессии.