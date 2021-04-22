Отключения света в Сочи 22 апреля 2021: где не будет электричества Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 22 апреля 2021 ожидается в нескольких округах курорта. Рабочие продолжают ремонт коммуникаций и сетей. Во время работ на линии специалистам приходится отключать подачу электричества в дома. Только касается это не всего Сочи, а лишь нескольких улиц. Узнали, где будут отключения света в Сочи 22 апреля 2021

В Адлерском районе в селах Высокое на улицах Брянская, Липецкая, Геленджикская, ООО Югсельхоз , СТ Липники, СТ Бургас, СТ Фантазия , СТ Локомотив, СТ Курортник-1 на улицах Энергетиков (частично), Ермоловская, Новомоностырская, Лавровая, Светогорская, Попова, Полевая, Псебайская, Старошкольная, Староклубная, Цемлянская и Народная. Здесь частично не будет вырублено электричество в промежутке с восьми утра и до пяти вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до семи вечера света может не быть в пансионате «Автомобилист», на улицах Дачная, Сухумское Шоссе, Дарвина (везде – частично); селе Прогресс на улице Юбилейная и Буковая (частично), Тепличная 1-110, Ветеринарная 1-20, Амбровая 8, Иванова поляна 10 и Механизаторов 14/8, СТ «Восход», на улице Саят-нова1-26, СТ «Энергия», на улицах Леселидзе и Абовяна (частично).

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 18:00 на улицах Пластунская (частично), Кипарисовая 4А, 8А, 16, переулке Вишневый (частично), СНТ «Вишневый», переулках Лавровый, Юртовский (частично), ЖСК «Медик», ЖСК «Лесное», СТ «Восход», СТ «Заречное», улицах Земляничная18-58, Санаторная 55/1, 51/29, Кубанска, Курортный проспект, Морской переулок, Нагорная, Войкова, Яблочная, Виноградная, Целинная, Тимирязева (везде – частично) и Восточная 1,3,5,7,9.

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 17:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Волковка на улицах Надежная, Армавирская (оба – частично), поселке Головинка на улицах Центральная и Симферопольская (обе – частично).

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