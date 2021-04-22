На Кубани массово проверяют машины с тонировкой

Фото пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по региону

В Краснодаре сотрудники ДПС устроили облаву на машины с тонировкой. Полицейские массово останавливают такие авто и выписывают штрафы. Неповиновение – также наказывается административным протоколом.

- За два дня рейдовых мероприятий в крае возбуждено 734 дел за управление транспортными средствами, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям и 108 административных материалов за управление ТС с предметами на передних стеклах автомобилей, ограничивающими обзорность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что 728 водителей сняли тонировку на месте, а 16 – отказались и привлечены за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.