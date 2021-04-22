Музей Фелицына в Краснодаре получил оборудование для создания мультимедийного гида

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В музеи Краснодарского края внедряют новые технологии. Первым мильтимедийный гид создали в музее имени Коваленко. Теперь оборудование поставлено и в музей-заповедник имени Фелицына.

- Первый мультимедиа-гид на платформе Artefact с технологией дополненной реальности запустили в прошлом году в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко. В 2022 году такой гид планируют создать в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д.Фелицына, специальное оборудование для этого уже поставлено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Специалисты смогут оцифровать перечень музейных предметов и записать аудиогиды. Мультимедиа-гидом смогут воспользоваться посетители для самостоятельного изучения композиций, без экскурсовода.

Следующим по очереди к современным технологиям приобщат Новороссийский музей-заповедник. Оборудование для создания мультимедийного гида сюда планируют поставить в 2024 году.