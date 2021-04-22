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Общество22 апреля 2021 10:32

В Краснодаре бесплатно проконсультируют по вопросам сделок купли-продажи недвижимости

26 апреля в рамках всероссийской недели консультаций Кадастровая палата по Краснодарскому краю проведет «горячую линию»
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото Кадастровой палаты края

Фото Кадастровой палаты края

Эксперты Кадастровой палаты помогут разобраться гражданам с актуальными вопросами, касающимися осуществления различных сделок с недвижимостью, необходимых документов для регистрации жилья, способах проверки собственности перед покупкой и др.

Проведение консультаций в формате «горячей линии» способствует росту правовой грамотности населения, что позволяет сократить количество отказов в регистрации и возвратов документов, снизить риски неправильной трактовки законодательства, а также обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок.

- Эксперты расскажут, как получить сведения из ЕГРН, как оформить право собственности, как избежать лишних налогов и не попасть под штрафные санкции, а также как определить кадастровую стоимость объекта недвижимости и использовать материнский капитал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты.

Чтобы получить консультационную помощь, нужно 26 апреля позвонить по телефону «горячей линии» Кадастровой палаты по Краснодарскому краю: 8-861-992-13-02 (добавочный 2501; 2502; 2503).