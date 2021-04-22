В Краснодаре бесплатно проконсультируют по вопросам сделок купли-продажи недвижимости

Фото Кадастровой палаты края

Эксперты Кадастровой палаты помогут разобраться гражданам с актуальными вопросами, касающимися осуществления различных сделок с недвижимостью, необходимых документов для регистрации жилья, способах проверки собственности перед покупкой и др.

Проведение консультаций в формате «горячей линии» способствует росту правовой грамотности населения, что позволяет сократить количество отказов в регистрации и возвратов документов, снизить риски неправильной трактовки законодательства, а также обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок.

- Эксперты расскажут, как получить сведения из ЕГРН, как оформить право собственности, как избежать лишних налогов и не попасть под штрафные санкции, а также как определить кадастровую стоимость объекта недвижимости и использовать материнский капитал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты.

Чтобы получить консультационную помощь, нужно 26 апреля позвонить по телефону «горячей линии» Кадастровой палаты по Краснодарскому краю: 8-861-992-13-02 (добавочный 2501; 2502; 2503).