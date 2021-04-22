Водоснабжение восстановят спустя полутора суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда отключат воду в Анапе – этот вопрос уже месяц волнует жителей курортного города. По разным причинам ремонтные работы переносили минимум один раз. График отключения воды в Анапе менялся и в прошлом году.

Сейчас АО «Анапа водоканал» озвучил свежие даты работ. «КП» – Кубань» узнала, когда отключат воду в Анапе. Ремонтные работы займут полутора суток.

График отключения воды в Анапе: ремонт сетей начнется в 22 часа 27 апреля и завершится в 10 часов утра 29 числа. Это одни из самых коротких работ за последние годы.

График отключения воды в Анапе коснется жителей Анапы, Витязево, Цибанобалки и хутора Песчаный.

Дело в том, что неподалеку будут вестись работы по возведению и реконструкции трассы Новороссийск – Керчь. Неудивительно, что именно жителей этих населенных пунктов больше остальных волновал вопрос, когда отключат воды в Анапе.

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