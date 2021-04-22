Кубанская спортсменка обновила рекорд России в метании диска среди юниоров

Фото: kubansport.krasnodar.ru

В настоящее время в Сочи проходят всероссийские соревнования по метаниям. Среди спортсменов из Краснодарского края первую награду завоевала 19-летняя Виолетта Игнатьева. Метательница диска из Кавказского района, среди взрослых она получила серебряную медаль. А среди юниоров, до 20 лет, обновила национальный рекорд.

- Игнатьева обновила рекорд России в метании диска среди юниоров. В четвертой попытке девушка метнула диск на 62 метра 54 сантиметра и выполнила норматив мастера спорта России международного класса. Прежний рекорд в этой возрастной категории продержался почти сорок лет – 62 метра 28 сантиметров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта региона.

Первое место на соревнованиях заняла спортсменка из Москвы, третье досталось Питеру.