На Кубани с начала года нашли больше 30 незаконных подключений к газовым сетям

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар

В Краснодарском крае с начала 2021 года сотрудники компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» выявили более 30 нарушений потребления и учета газа. По обнаруженным фактам направлены заявления в правоохранительные органы, возбуждено более 25 производств.

Так, в Лабинском районе специалисты компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» выявили незаконное подключение к системе газоснабжения, повлекшее за собой хищение газа на сумму почти 14 тысяч рублей. По данному случаю суд признал абонента виновным за самовольное подключение к газопроводу и за повреждение топором блокирующего газового вентиля. Теперь нарушителю придется не только возместить ущерб поставщику газа, но и заплатить административный штраф. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Также возбуждено уголовное дело в Усть-Лабинском районе в отношении абонента, совершившего повторное самовольное подключение к газопроводу. Максимальное наказание за данное уголовное преступление – лишение свободы на срок до 2 лет (ч. 1 ст. 215.3 УК РФ).

«Несанкционированные, самовольные подключения к газовым сетям представляют собой большую опасность, так как потенциально несут угрозу жизни и здоровью людей, а также причинения имущественного вреда. Присоединение к газовым сетям и пуск газа может проводиться только в строго установленном законодательством порядке и исключительно сотрудниками специализированной газораспределительной организации», – отметил начальник юридического управления ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Юрий Кузьма.