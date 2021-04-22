Житель Краснодара стал жертвой мошенников два раза за сутки

Виновников ищет полиция Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

37-летний житель Краснодара стал жертвой дистанционных мошенников. Мужчина попытался заказать сварочный аппарат на одном из популярных сервисов за шесть тысяч рублей. Продавец сказал, что готов отправить покупку только если мужчина переведет ему полную стоимость товара на карту. Краснодарец перечислил деньги, после чего так и не получил желаемый товар.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, но сварочный аппарат ему был действительно нужен в этот день. Тогда он обратился в новую организацию и еще раз заказал инструменты на сумму в 16 тысяч рублей. Менеджер онлайн-магазина попросил перейти для обсуждения сделки в мессенджер, где прислал мужчине поддельную накладную на приобретение и оплату техники.

- Заявитель перевел указанную в документах сумму на расчетный счет организации, после чего с ним снова перестали выходить на связь, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе полиции Краснодара.

Сейчас по факту случившего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновников разыскивают правоохранители.