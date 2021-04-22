27 Послание президента станет основой программы “Единой России” на выборах в Госдуму

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Президент РФ Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию, в котором он назвал основными приоритетами государственной политики сохранение здоровья россиян и повышение благосостояния населения. На реализацию данной стратегии и были направлены инициативы “Единой России”, с которыми партия ранее обращалась к президенту.

Как сообщает nashgorod.ru, в скором времени партия приступит к работе над повышением доступности и качества медицинской помощи, займется разработкой мер социальной поддержки семей с детьми, а также будет решать многие другие актуальные вопросы.

Глава государства заявил, что необходимо оплачивать родителям детей дошкольного возраста больничные в полном объеме, независимо от стажа их профессиональной деятельности. Ранее такое предложение направляла президенту на рассмотрение “Единая Россия”. Также депутаты партии предложили выплачивать пособия россиянкам, которые встали на учет в первые недели беременности.

Помимо этого, президент одобрил ряд важных инициатив партии, касающихся развития сферы здравоохранения. Так, в регионах будет обновлен автопарк машин скорой помощи, также увеличатся объемы поставок передвижных медицинских комплексов.

Внимания Путина удостоилось и предложение “Единой России” сделать газификацию регионов бесплатной. В ближайшее время депутаты партии начнут составлять план, согласно которому россиянам даже в самых отдаленных населенных пунктах страны будет доступен газ.

Глава государства одобрил и предложение ЕР о выделении регионам инфраструктурных бюджетных кредитов под 3% и менее годовых. За ближайшие два года на реализацию этой инициативы будет направлено порядка 500 миллиардов рублей из государственного бюджета.

В число приоритетов Путин также включил строительство и обновление автомобильных дорог, развитие сферы ЖКХ, модернизацию системы общественного транспорта и создание новых объектов туризма.

Секретарь генерального совета “Единой России” Андрей Турчак отметил, что для партии крайне важна поддержка, которую Владимир Путин выразил по отношению к идеям социального развития, предложенным ЕР. “Для нас принципиально важно, что в послании учтены предложения “Единой России”, которые мы готовили вместе с людьми”, – подчеркнул он. Все основные инициативы, которые одобрил президент, войдут в основу предвыборной программы партии.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин говорит о том, что на данный момент “Единая Россия” занимает значимое место в структуре государственной власти. Как сообщает официальный сайт “Единой России”, до 1 июля депутаты партии обязуются разработать план реализации мер социальной поддержки, которые смогут изменить жизнь миллионов россиян.

Эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что глава государства дал партии несколько четких сигналов. Во-первых, это одобрение работы, которую ЕР проделала по созданию данных инициатив, во-вторых, президент в своем послании сделал ориентир именно на социальную повестку, над которой и трудилась партия.