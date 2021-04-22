Начальником управления информационных технологий и связи в мэрии Краснодара стал Владимир Худяев

Владимир Худяев. Фото: krd.ru

Депутаты городской Думы на очередном заседании 22 апреля рассмотрели кандидатуру нового руководителя управления информационно-коммуникационных технологий и связи. За Владимира Худяева проголосовали единогласно.

- Худяев высококлассный специалист. В другом муниципальном образовании он поднял аналогичную службу на такой уровень, что сегодня она считается одной из лучших в целом в России. Мы хотим, чтобы он показал наивысший результат в своей профессиональной деятельности и у нас в Краснодаре, - сказал Евгений Первышов.

Владимир Худяев родился 4 мая 1987 года станице Тамань Темрюкского района. С 2013 года он занимал различные должности в администрациях Краснодара и Ростова-на-Дону.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что депутаты городской Думы Краснодара на очередном заседании выделили деньги на ремонт 16 спортплощадок. О том, что это необходимо для развития спорта, акцентировал мэр города. На обновление выделили 61 млн рублей.