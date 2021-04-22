Полицейский из Абинска незаконно изъял у кафе 8,5 тысяч бутылок пива

Теперь накажут самого полицейского Фото: Иван МАКЕЕВ

27 августа 2020 года сотрудник полиции из Абинского района остановил машину торгового предприятия «ПИНО», проверил документы и решил изъять 8,5 тысяч бутылок и кег с пивом. Однако он ошибся с проверкой документов – вся продукция оказалась вполне легальной, о чем владелец бара сообщил в прокуратуру.

Сотрудники прокуратуры начали проверку и выяснили, что из-за таких незаконных действий продукция пришла в негодность, а торговый дом получил ущерб на сумму в 670 тысяч рублей.

- В отношении должностного лица возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Расследование дела взяла под контроль прокуратура, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кроме того, в Главном Управлении полиции Кубани сотрудника из Абинского района тоже ждет служебная проверка.