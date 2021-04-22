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Общество22 апреля 2021 13:02

Хлебозавод в Сочи задолжал сотрудникам более 1,2 млн рублей зарплаты

В отношении директора возбуждено уголовное дело
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Разбирательства продолжаются

Разбирательства продолжаются

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Лазаревский хлебозавод» три месяца не доплачивал своим работникам зарплату. Получая «копейки», сотрудники обратились в следственный комитет. После проверки в отношении директора возбудили уголовное дело. Оказалось, что руководство задолжало 1,2 млн рублей.

- По данным следствия, 44-летний руководитель предприятия три месяца не выплачивал в полном объеме зарплату 21 сотруднику. В результате задолженность предприятия превысила 1 млн 268 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что у директора была возможность погасить долги перед работниками, но он потратил деньги на другие цели.

Расследование дела продолжается. В ближайшее время специалисты арестуют имущество до полной оплаты долга. Сейчас следствие также проверяет бухгалтерию хлебозавода.