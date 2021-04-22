В Анапе могут запретить строить дома выше девяти этажей

И еще несколько постановлений обсудили в городской администрации
Фото: Виталий КАРНАУХ
Сегодня, 22 апреля, в мэрии Анапы прошло обсуждение по внесению изменений в правила землепользования и застройки. Главная задача будущего документа – упорядочение градостроительной деятельности.
Из нововведений:
- на Пионерском проспекте появилась зона для детских оздоровительных организаций
- Установлен минимальный процент озеленения в 15%
- В зоне многоэтажной жилой застройки нельзя возводить строения выше девяти этажей
- Строительство и реконструкция домов недопустима в местах, где нет необходимой инфраструктуры, коммунальных и энергетических ресурсов
- Строительство многоэтажек недопустимо ближе чем в 500 метров от Черного моря
- Для земель сельхозназначения установлен минимальный размер участка в 1,5 га
Окончательное обсуждение всех вопросов закончится 23 апреля. Затем проект отправят в краевые структуры и прокуратуру, а затем его ждет утверждение на Совете города-курорта.