В Анапе могут запретить строить дома выше девяти этажей

И еще несколько постановлений обсудили в городской администрации Фото: Виталий КАРНАУХ

Сегодня, 22 апреля, в мэрии Анапы прошло обсуждение по внесению изменений в правила землепользования и застройки. Главная задача будущего документа – упорядочение градостроительной деятельности.

Из нововведений:

- на Пионерском проспекте появилась зона для детских оздоровительных организаций

- Установлен минимальный процент озеленения в 15%

- В зоне многоэтажной жилой застройки нельзя возводить строения выше девяти этажей

- Строительство и реконструкция домов недопустима в местах, где нет необходимой инфраструктуры, коммунальных и энергетических ресурсов

- Строительство многоэтажек недопустимо ближе чем в 500 метров от Черного моря

- Для земель сельхозназначения установлен минимальный размер участка в 1,5 га

Окончательное обсуждение всех вопросов закончится 23 апреля. Затем проект отправят в краевые структуры и прокуратуру, а затем его ждет утверждение на Совете города-курорта.