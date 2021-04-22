Пять соцобъектов откроют в Кореновске в 2021 году

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Кореновске в 2021 году появятся пять социальных обхектов – школа, детский сад, плавательный бассейн, центр единоборств и акушерско-гинекологический корпус. Ход работ по каждому объекту проинспектировал сегодня первый заместитель Андрей Алексеенко.

Строительные работы идут в школе на 550 мест. Там инженерные сети готовы на 95%, завершается отделка фасада, готовятся площадки для благоустройства. Сейчас на объекте каждый день работают 130 человек. Ориентировочная сдача строительно-монтажных работ – июнь. Учеников школа сможет принять с начала учебного года 1 сентября.

Работы в детском саду на 325 мест должны закончить в июле, а в августе должны получить разрешение на открытие в эксплуатацию.

– Здесь еще много работы, но темп идет хороший. Надо сделать акцент на отделке и закончить кровлю. По документам объект готов наполовину, а по факту выполненных работ намного больше. По детсаду и так затянули сроки, нужно закончить его быстро и качественно, – сказал вице-губернатор Кубани Алексеенко.

Кроме того, работы идут и в бассейне для плавания. Здесь уже красят стены, потолки и облицовывают плиткой. К концу мая объект должен быть готов. А до конца года планируется сдать и центр единоборств – один из десяти.

Пятым новым соцобъектом города стал акушерско-гинекологический центр. Он примет первых пациентов уже в ноябре.