«Роза Хутор» подводит итоги зимнего сезона 2020/2021

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Зимний сезон официально стартовал на «Роза Хутор» 25 декабря 2020 и продолжался до 18 апреля 2021 года. За этот период на курорте побывали свыше 900 тысяч гостей, что фактически повторяет итоги трехлетней давности. После максимального количества гостей в 2017/2018 гг. (920 тысяч человек) курорт фиксировал некоторый спад турпотока, однако в этом году удалось вернуться на прежний уровень. Для сравнения в зимний сезон 2019/2020 гг., который завершился почти на месяц раньше из-за пандемии COVID-19, на «Роза Хутор» отдохнули 800 тысяч человек.

Загрузка отелей составила в среднем около 70%, достигая 100 % в пиковые даты новогодних праздников, дни школьных каникул. За прошедший сезон вновь подтвердилась бОльшая востребованность на отдых в гостиницах 4-5* с самой частой длительностью проживания в 7 ночей. Выросло количество индивидуальных бронирований по сравнению с групповыми, запрос на которые наблюдался только в марте и начале апреля. Новым заметным трендом стал рост на 45% бронирований по гибким возвратным ценам.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Главным событием прошедшего сезона на «Роза Хутор» стал запуск 30-й по счету канатной дороги «ВерОника» на Южном склоне с кабинками вместимостью до 10 человек. Новый гондольный подъемник австрийской компании Doppelmayr – единственный в России представитель поколения D-Line. Он позволил существенно сократить очереди на посадку в самой популярной для катания зоне с широкими пологими трассами и прекрасными видами.

В качестве тенденции можно отметить, что количество гостей, воспользовавшихся единым ски-пассом в этот сезон выросло на 50% в сравнении с прошлым и составило 20 150 чел. Также очевидно увеличение объема и доли онлайн-продаж - через онлайн-магазин курорта было продано на 29% больше ски-пассов чем в прошлом сезоне.

Как отметили в пресс-службе «Роза Хутор»: «Наши гости стали более осознанно подходить к собственной безопасности на трассах и уделили значительное внимание обучению катанию. Об этом говорит статистика Горнолыжной школы курорта – услугами ее профессиональных инструкторов в этом сезоне воспользовались на 25% больше гостей чем годом раннее».

Самым популярным аттракционом курорта в этом сезоне стал родельбан, это управляемые двухместные сани, которые двигаются по специальной конструкции с поворотами и виражами, достигая максимальной скорости 40 км. в час. Также стал более заметным интерес к вечернему катанию, услугам проката оборудования и ледового катка.

В этом сезоне в стоимость прогулочных билетов на «Роза Хутор» впервые включена возможность посещения этно-парка «Моя Россия», где можно познакомиться с архитектурными стилями и культурными особенностями разных регионов и народов нашей страны.

В 2021 году на «Роза Хутор» вновь вернулись крупные фестивали. В рамках прошедшего с 26 марта по 4 апреля New Star Camp на курорте был построен самый большой в России сноупарк, для чего потребовалось 120 000 кубометров снега. Он расположился на трех высотах и объединил биг-эйр с максимальной высотой пролёта 20 м, 7 трамплинов, креативную джиб-секцию с 30 фигурами и учебную линию для начинающих райдеров. Участники фестиваля обеспечили треть загрузки отелей курорта в этот период. Под занавес зимнего сезона, в начале апреля на «Роза Хутор» в пятый раз прошел карнавал чудачеств BoogelWoogel и более тысячи райдеров вновь пошли на рекорд Гиннеса, совершив знаменитые горнолыжные спуски в карнавальных и купальных костюмах.

В этом сезоне «Роза Хутор» подтвердил статус лучшего горнолыжного курорта России по версии международной профессиональной премии World Ski Awards. Индивидуальные путешественники также удостоили его отметки Traveller’s Choice по версии портала TripAdvisor. Согласно интернет-опросам рейтингового агентства Турстат «Роза Хутор» возглавлял ТОП российских курортов для катания на сноуборде и лучших для завершения зимнего сезона 2021 года.