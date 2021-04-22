С 1 мая количество рейсов в Сочи из Краснодарского края увеличится в два раза

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В мэрии Сочи обсудили готовность улично-дорожных сетей курорта к началу летнего сезона.

Сейчас количество разного транспорта, проезжающего через пост Магри, составляет около четырех тысяч машин в день, а в сам пик эта цифра может достигать и 15 тысяч.

– Сочи – главный курорт страны. Для Кубани он - флагман, на который должны равняться все остальные города и поселения. Нигде так, как у нас, не организовано дорожное движение. У города есть четкое понимание, как качественно выполнять ремонт и сотрудничать с правоохранителями, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Кубани Алексей Переверзев.

Как рассказал глава Минтранса, в период майских праздников будет увеличено число авиарейсов между столицей Кубани и Сочи. А с 28 мая самолеты на курорт будут летать по три раза в день. Тем временем уже 1 мая в крае запустят рейс Анапа-Сочи. А у электропоездов «Ласточка» увеличат количество вагонов. На море будут отправляться в основном девятивагонные поезда.