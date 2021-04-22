Сбер проведет бесплатный образовательный форум для малого бизнеса Кубани и Республики Адыгея

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Известные эксперты поделятся в онлайн-формате с представителями малого бизнеса стратегией роста и повышения эффективности. Экспертами выступят признанные лидеры теории и практики бизнес-искусства, лауреаты профильных премий, авторы бестселлеров эксперты в области маркетинга и менеджмента: известный российский маркетолог Игорь Манн, доктор психологии и эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская, предприниматель и основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов.

Задача спикеров форума — разобрать реальные кейсы предпринимателей и поделиться с участниками своими инструментами, которые можно моментально внедрить в работу. Дать полезные рекомендации местным предпринимателям, которые помогут сделать бизнес лучше и эффективнее.

Эксперты разберут реальные кейсы представителей регионального бизнеса – бистро паназиатской кухни «Tori-Ramen» и производства натуральной косметики «Эко-маркет «Бизорюк».

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке, участие бесплатное.

Татьяна Сергиенко, управляющий СберБанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея:

«Сбербанк уделяет особое внимание развитию экосистемы для предпринимателей. В Краснодарском крае и Республике Адыгея мы обслуживаем более 102 тыс. клиентов малого бизнеса. Благодаря развитию цифровых сервисов новыми клиентами банка в прошлом году стали 30 тыс. предприятий малого бизнеса. Кубань – это регион, в котором много предпринимательских идей. Мы заинтересованы, чтобы появлялось как можно больше бизнесменов, которые будут структурированно и профессионально подходить к развитию собственного дела. Поэтому важно делиться с клиентами экспертизой и компетенциями. Сбер Бизнес|Live предоставляет доступ к экспертам, современным инструментам и практическим советам по ведению бизнеса. Приглашаем предпринимателей и тех, кто только задумывается о создании собственного бизнеса, принять участие в форуме».

СберБизнес – банк для развития малого бизнеса. На сайте можно открыть счёт, подключить эквайринг, онлайн-кассу, зарплатный проект, услугу инкассации, оформить кредитную бизнес-карту, узнать о мерах господдержки. Также предприниматели могут воспользоваться платформой знаний и сервисов для бизнеса АО «Деловая среда», входящей в экосистему Сбер. Платформа предлагает онлайн-курсы, статьи, видео, траектории для успешного старта и развития своего бизнеса. Кроме того, сервис дает возможность зарегистрировать ИП или ООО и открыть расчетный счет в онлайн-режиме.