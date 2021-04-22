ПЭТ-исследования злокачественных опухолей стали проводить на Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сегодня, 22 апреля, вице-губернатор Кубани Анна Минькова приехала с визитом в центр центр позитронно-эмиссионной томографии. Он открылся в начале апреля рядом с краевой клинической больницей №1. Здесь проводят диагностику новым методом ПЭТ/КТ как по полисы страхования, так и с оплатой. Такой способ используется в кардиологии и неврологии, но чаще всего для обследования онкобольных.

– Раньше жители края проходили это обследование в других городах, но теперь им не нужно выезжать за пределы региона, - отметила Минькова.

Сейчас ПЭТ-центр принял уже 75 пациентов. В среднем за сутки специалисты принимают около 12 человек, но их количество может увеличиться до 18. Больше 95% пациентов пришло по направлению врачей ККБ №1. Преимущество такого обследования в том, что оно показывает только живую опухоль, не учитывая остатки мертвых тканей. Это позволяет назначать более точное лечение и качественно оценивать риски рецидивов.